علق مُذيع القناة السعودية الأولى محمد الذيابي على الأنباء المتداولة بشأن إيقافه عن العمل، على خلفية وقوعه في خطأ لفظي خلال نطق اسم مدينة دولة أوروبية أثناء تقديمه إحدى النشرات الإخبارية أمس (الجمعة)، مؤكداً أنه لم يصله قرار بإيقافه عن العمل.
وقال الذيابي وفقاً لـ”عين اليوم”، إن الخطأ الذي وقع فيه بنطق المدينة الألمانية “هامبورج” بـ”همبرجر” لم يكن خطأ لغوياً أو نحوياً وإنما لفظياً فقط، لافتاً إلى أنه تجاهل تعديل الخطأ في نفس النشرة؛ تجنباً لمخالفة البروتوكول العام للقنوات الرسمية، وكذلك تجنب تفسيرها بالخطأ من قبل البعض.
وأبدى مذيع القناة الأولى تعجبه من الضجة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خطئه،متهماً زملاءه بالمجال الإعلامي بمحاولة استغلال الأمر لتحقيق مصالح شخصية.
وكان المذيع قد أخطأ في نطق اسم المدينة الألمانية “هامبورج” ليقول بدلاً منها “همبرجر”، وسماها العاصمة في حين أن مدينة “برلين” هي عاصمة ألمانيا، وذلك خلال تقديمه إحدى النشرات الإخبارية، فيما لقيت الواقعة حالة استياء وتندر من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية.
وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد يوجه يإيقاف مذيع في القناة الأولى الذي ارتكب خطأ بإسم مدينة عالمية. pic.twitter.com/ieIkX1rnsr
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