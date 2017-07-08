ذكرت مصادر أن دوي انفجار سُمع بالقرب من نقطة أمنية بحي الناصرة في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم (السبت)، لافتةً إلى أن الجهات الأمنية سارعت إلى التوجه للموقع المذكور؛ للوقوف على ملابسات الواقعة وتمشيط المنطقة.
وأضافت المصادر أن الأنباء الأوّلية تشير إلى وقوع إصابات جراء الانفجار، فيما لم يصدر بعد أي بيان رسمي من الجهات المختصة حول الواقعة وتفاصيلها.وفق “أخبار 24”.
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