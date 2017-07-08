وثّق مواطن من خلال مقطع فيديو، قيام قائد سيارة جيب بالسير بطريقة مُعاكسة باتجاه الخلف في أحد شوارع الرياض، مُعرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأظهر المقطع المتداول قائد السيارة وهو يتوقف في إحدى إشارات المرور، قبل أن يسير بها بشكل معكوس “ريوس” وسط سيارات أخرى.
وتعد تلك الحالة هي الثانية التي شهدتها شوارع الرياض خلال اليومين الماضيين، عقب إعلان الإدارة العامة للمرور أمس، القبض على قائد مركبة من نوع “فورد كراون فكتوريا” ظھر بمقطع متداول وھو يقود بعكس اتجاه المركبة (باتجاه الخلف) في أحد الشوارع.وفق “أخبار 24”.
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