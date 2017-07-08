تبرع شاب من أبناء محافظة حفر الباطن بكِليته لوالده البالغ من العمر 62 عاماً؛ لينهي معاناته مع غسيل الكلى المتكرر، بعد إصابته بالفشل الكلوي.
وأجرى الشاب ويدعى “رائد العوفي”، وفقاً لصحيفة “المواطن”، عملية التبرع في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، بعد إجرائه جميع التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، التي أكدت إمكانية تبرعه لوالده.
وعبّر العوفي عن سعادته بعد نجاح العملية، متمنيًا أن يكون قد استطاع رد بعض أفضال والده عليه، سائلًا المولى عز وجل أن يلبسه ثوب العافية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج