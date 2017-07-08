أقدم شخص مجهول في محافظة العيص بمنطقة المدينة المنورة، على حرق خلايا نحل بأحد الجبال التابعة للمحافظة، فيما بدأت الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة.
وتفاجأ مواطن حينما ذهب لتفقد خلايا النحل الخاصة به، بأن جميع خزانات الماء الموضوعة لسقيا النحل محروقة بالكامل، إضافة إلى خلايا النحل نفسها، حيث أضرم مجهول النيران فيها ولاذ بالفرار.
وأوضح المواطن ويدعى عبدالله العنمي، وفقاً لصحيفة “سبق”، أن خلايا النحل موجودة في جبل يملكه يبعد 85 كم من محافظة العيص، مشيراً إلى أنه تقدم ببلاغ لشرطة محافظة العيص وحضرت الأدلة الجنائية للموقع، ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات القضية.
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