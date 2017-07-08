أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، تركي الطعيمي، أسباب تعثر تنفيذ مشروع طريق وجسر وادي ستارة بمحافظة خليص شمال منطقة مكة المكرمة منذ ما يزيد على 17 عاماً.
وقال إن العمل الفعلي في إنشاء الجسر بدأ في عام 1432هـ من قِبل شركة المقاولات التي أرسي عليها المشروع، لكن سحبت الوزارة المشروع منها لعدم جديتها في العمل.
ولفت الطعيمي إلى أن المشروع قبل عام 1432هـ كان عبارة عن مشروع لإنشاء طريق يربط جهتي الوادي، ثم في عام 1432هـ بدأ مشروع الجسر، الذي تعثر ولم ينجَز منه سوى 35٪، تمثل قواعد وأساسات الجسر.
وأضاف، في حديث لقناة “إم بي سي”، أن الوزارة في طور اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة المتعثرة؛ لسحب المشروع منها وتسليمه لشركة أخرى، مؤكداً أن المشروع يقع على قائمة أولويات الوزارة.وفق “أخبار 24”.
المتحدث الرسمي لوزارة النقل يكشف أسباب تعثر مشروع “جسر ستارة” والاجراءات المتبعة #نشرة_التاسعة pic.twitter.com/ndj0iJC5Ny
— MBC أخبار (@MBC24News) ٦ يوليو، ٢٠١٧
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