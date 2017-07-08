قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض إن دوريات الأمن ألقت القبض على الشخص المرتكب لجريمة تعنيف ابنته والتي أثارت استياء الرأي العام بعد تداول عدة مقاطع للجريمة.
وأوضح أن الشرطة تابعت المقاطع المتداولة ونسقت مع وحدات وفرق الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتمكنت من تحديد هويته ونصب كمين للقبض عليه والوصول للطفلة المعنفة.
وأفاد بأن مرتكب جريمة التعنيف تبين أنه مواطن يبلغ من العمر 40 عاماً، مؤكداً أن الشرطة سلمت الطفلة لوالدتها بعد أخذ التعهدات اللازمة بالمحافظة عليها بحضور مندوب وحدة الحماية الاجتماعية.
وأكد المتحدث باسم شرطة الرياض أن المعنف يخضع حالياً للتوقيف لدى مركز الشرطة المختص، كما أشعرت الشرطة النيابة العامة لتولي القضية ومعالجتها في ضوء نظام حماية الطفل من الإيذاء.وفق “أخبار 24”.
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