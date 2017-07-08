أكدت إدارة مطار أبها أن أجهزة التكييف في الصالة المغطاة بالمطار لم تتعطل خلال الأيام الماضية، موضحة أن المطار لم يسجل أي حالة تعطل في أنظمة التكييف.
وردّت إدارة المطار على إفادات المسافرين وتأكيدهم بأن التكييف لم يكن يعمل بأن ازدحام الصالات وكثرة المسافرين هو السبب في انخفاض برودة التكييف في أوقات الذروة، خصوصاً عند منطقة إصدار بطاقات الصعود.
وأضافت، بحسب “سبق”، أن درجة الحرارة في صالات المطار لا تقل عن 21 درجة مئوية، مشيرة إلى أن وحدات التكييف تم تغييرها هذا العام ومضاعفة قدرتها من 20 طناً إلى 40 طناً.
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