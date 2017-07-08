المملكة تؤكد أمام قمة العشرين: الإرهاب لا دين له وهو جريمة تستهدف العالم أجمع

المحتوى السابق المحتوى التالي القبض على قائد «الفورد» إثر قيادته مركبته بعكس اتجاهها