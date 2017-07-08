أكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، في مداخلته خلال الجلسة الافتتاحية لقمة قادة مجموعة العشرين في مدينة هامبورج الألمانية، على إدانة المملكة للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.
وشدد على أن مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز قيم الاعتدال مسؤولية دولية تتطلب التعاون والتنسيق الفعال بين الدول، لافتاً إلى ضرورة محاربة ومنع جميع قنوات دعم الإرهاب وتمويله.
وأشار العساف إلى مشاركة المملكة الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وتشكيلها للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، ومشاركتها بالرئاسة المشتركة لمنع التمويل عن داعش.
وأضاف أن المملكة دعمت مركز الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب بمبلغ 110 ملايين دولار، كما فرضت عقوبات على الأفراد والمنظمات التي تمول الإرهاب والمصنفة من مجلس الأمن ومن المنظمات الأخرى.
ولفت أن الإرهاب لا دين له وهو جريمة تستهدف العالم أجمع لا تفرق بين الأديان والاعراق، مطالباً من كافة الشركاء بمكافحة استخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لأغراض إرهابية أو إجرامية بما في ذلك استخدامها في التجنيد والدعاية.وفق “أخبار 24”.
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