أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الجمعة)، القبض على قائد مركبة من نوع “فورد كراون فكتوريا” ظهر بمقطع متداول وهو يقود باستهتار بعكس اتجاه المركبة (باتجاه الخلف) في أحد شوارع الرياض.
وأوضحت في بيان لها أنه بفحص المقطع المصور لم يتضح أن المركبة تحمل لوحات، مؤكدة أن قائد السيارة تسبب في الخطر على نفسه وعلى الآخرين.
وأضافت الإدارة أنه تم التوصل إلى موقع المركبة، وبمتابعة قائدها، تم القبض عليه، وإيداعه التوقيف لاستكمال إجراءات التحقيق، تمهيدا لإصدار حكم خاص به من قبل هيئة الفصل بالمخالفات المرورية.وفق “أخبار 24”.
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