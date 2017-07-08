أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، اليوم (الجمعة)، أن الوزارة تمكنت من الوصول للطفلة التي ظهرت في مقاطع فيديو متداولة وهي تتعرض للتعنيف.
وأفاد أبا الخيل بأن فرق الحماية الاجتماعية تعمل على توفير الحماية الاجتماعية للطفلة ومعالجة آثار التعنيف النفسية والجسدية.
وأضاف أن الوزارة ستنسق مع الجهات المختصة لتحويل المعنف إليها بحسب الإجراءات المعتمدة والمنصوص عليها في نظام حماية الأطفال من الإيذاء.وفق “أخبار 24”.
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