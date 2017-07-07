قال أحمد الحبسي، شقيق الحارس العماني علي الحبسي، المحترف ضمن صفوف ريدينج الإنجليزي، إن الأخير بات قريباً من الانتقال إلى فريق الهلال.
وأشار أحمد في تصريحات نشرتها صحيفة ” get reading” المختصة بمتابعة فريق على الحبسي، إن إدارة الهلال توصلت لاتفاق شبه نهائي مع مسئولي ريدينج، حول التعاقد مع الحارس البالغ من العمر 35 عاماً.
وأضاف أن شقيقه يترقب خوض هذا التحدي، مؤكداً: “سيتجه إلى المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، للتوقيع على عقد مدته عامين مع الهلال”.
يذكر أن الحبسي يرتبط بعقد مع ناديه يمتد حتى صيف 2019، وبشرط جزائي يقدر بـ 300 ألف جنيه إسترليني، بحسب تأكيدات الصحف الإنجليزية.
كذلك فإن صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، أكدت في وقت سابق اهتمام الهلال بالإضافة إلى الاتحاد والنصر والباطن، بالتعاقد مع الحارس المخضرم.
ومنح الاتحاد السعودي لكرة القدم، فرق دوري جميل للمحترفين، حرية التعاقد مع حراس أجانب بداية من الموسم المقبل 2017-2018.وفق “أخبار 24”.
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