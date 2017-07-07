شرعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة، اليوم الجمعة، في ملاحقة معنف الطفلة الذي ظهر في مقاطع فيديو جرى تداولها عبر هاشتاق “أب مدمن يعنف ابنته”، داعيةً كل من يملك معلومات حوله للتواصل معها.
وقالت الجمعية: “نأمل ممن يعرف معلومات عن معنف الطفلة التواصل عاجلاً مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أو أي قسم شرطة أو الحماية الاجتماعية”.
وكانت مقاطع فيديو جرى تداولها في هاشتاق “أب مدمن يعنف ابنته” أظهرت الرجل وهو يعنف الطفلة ويعاملها بقسوة ويضربها، غير آبه بتوسلاتها، فيما تفاعلت وزارة العمل مع الواقعة، وأكدت أن فرق الحماية بالوزارة تعمل على الوصول للشخص الذي بالمقطع.وفق “أخبار 24”.
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