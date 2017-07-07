أعلنت دولة الكويت استنكارها وإدانتها لحادث تعرض دورية أمنية سعودية لهجوم إرهابي في حي المسورة بالقطيف، والذي نتج عنه استشهاد رجل أمن وإصابة عدد من زملائه.
جاء ذلك في برقية بعث بها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اليوم (الجمعة) لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مجددًا فيها موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره ووقوفها مع المجتمع الدولي للقضاء عليه.
وأكد سموه على وقوف دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية والحفاظ على أمنها، معربا عن تعازيه وصادق مواساته في شهيد الحادث.وفق “أخبار 24”.
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