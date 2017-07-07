أكد والد الشهيد عبدالله التركي الذي تم استهدافه في الحادثة الإرهابية التي وقعت، أمس (الخميس)، بالمسورة في القطيف، رفضه استقبال التعازي في ابنه بعد دفنه في مدينة العيون مسقط رأسه.
وعزا أخو الشهيد، حمدي التركي، رفض والده استقبال التعازي إلى فرحته باستشهاد أخيه الذي كان يتمنى الشهادة بدفاعه عن دينه ودياره.
وقال وفقا لـ “العربية.نت”: “كنا في ليلة الحادثة على طاولة واحدة للعشاء وكانت روحه عالية حتى انطلق إلى عمله فجراً لأداء مهمته الوطنية ووصلنا خبر استشهاده صباحاً، وكان والداي محتسبين الأجر مستأنسين بتحقق هدف أخي”.
يشار إلى أن دورية أمنية بحي المسورة في القطيف تعرضت لهجوم بواسطة مقذوف متفجر، نتج عنه استشهاد رجل امن وإصابة 6 آخرين من زملائه.
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