أصدرت جامعة الباحة، اليوم (الجمعة)، توضيحا حول ما تفاجأ به المتقدمون والمتقدمات الجدد عند تعبئة طلب القبول على الموقع الإلكتروني بطلب كتابة “عيد الميلاد”.
وأوضح الناطق الإعلامي للجامعة، الدكتور ساري الزهراني، أن وجود كلمة “عيد الميلاد” في حقل تعبئة طلب القبول بالجامعة عبر الموقع الإلكتروني جاء من خطأ في الترجمة.
وأكد أنه تم تلافي الخطأ وتعديله، ويمكن التحقق من ذلك عبر الموقع الإلكتروني، مشيرا إلى أن هذا الخطأ لا علاقة له بطلبات المتقدمين للتسجيل لهذا العام.وفق “أخبار 24”.
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