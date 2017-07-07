أحبط جمرك حالة عمّار على الحدود الشمالية الغربية من المملكة 3 محاولات تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 121,226 حبة عُثر عليها مُخبأة في 3 مركبات قَدِمت إلى المملكة عبر المنفذ.
وأوضح خالد الرميح مدير عام جمرك حالة عمّار في تفاصيل العملية أنه قَدِمت للجمرك مركبة من نوع “خصوصي” وفي أثناء قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية لها عُثر على 60.000 حبة كبتاجون كانت مُخبأة في تجويف “طبلون المركبة”، بحيث تم توزيع كامل الكمية داخل أكياس بلاستيكية ومن ثم جرى إخفاؤها في هذا المخبأ.
وأضاف الرميح أنه وبنفس طريقة التهريب السابقة حاول مسافر آخر يستقل مركبة من نوع “خصوصي” تهريب 51.237 حبة إلا أنه تم إحباط محاولته.
وحول محاولة التهريب الثالثة التي تم إحباطها ذكر الرميح أنه عُثر على 9,989 حبة كبتاجون، كانت مُخبأة في حقيبة أحد المسافرين، وذلك بإخفاء الكمية أسفل الملابس التي كانت في حقيبته .وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج