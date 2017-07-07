كشفت شرطة منطقة الرياض غموض العثور على جثة ملقاة في أحد الشوارع الجانبية شمال العاصمة قبل عدة أيام، وتمكنت من القبض على الجاني وإيقافه وإشعار النيابة العامة بالموضوع.
وصرَّح الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة العقيد فواز الميمان أن الشرطة تبلغت في 9 شوال الجاري بوجود جثة ملقاة في شارع جانبي شمال الرياض، وجرى على الفور مباشرة إجراءات الضبط الجنائي وإيداع الجثمان المستشفى لإجراء الصفة التشريحية لتحديد أسباب الوفاة.
وأضاف أن جهود الجهات الأمنية أسفرت عن تحديد دائرة الاشتباه وحصرها في شخص أشارت الدلائل الأولية إلى وقوفه خلف الحادثة، وهو سعودي يبلغ من العمر (24) عاماً، وبضبطه وسماع أقواله أقرَّ بقيامه بضرب المجني عليه بقطعه خشبية على رأسه أثناء تواجدهما سوياً بمنزله إثر خلاف وقع بينهما.
وأشار إلى أنه تم إيقاف الجاني وإشعار النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
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