تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع “هاشتاق” دشنه مغردون في موقع “تويتر”، طالبوا من خلاله بإعادة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية للعمل في المملكة في ظل وجود أزمة في ملف استقدام العاملات المنزليات.
وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المفاوضات جارية حالياً مع الجانب الإندونيسي لضمان عودة العمالة المنزلية الإندونيسية للعمل في المملكة، حيث شارك الناطق الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل بتغريدة في وسم “يا وزيرنا الحل فتح إندونيسيا”، قال فيها: “الوزارة مستمرة في التباحث مع الجانب الإندونيسي بهذا الشأن”.
وكان مصدر مسؤول بسفارة إندونيسيا أوضح في وقت سابق أن هناك مفاوضات تجري مع المملكة لعودة العمالة الإندونيسية، مبيناً أنه في حال التوصل لاتفاق ستتم العودة وفق نظام مختلف عما كان معمولاً به قبل قرار إيقاف بلاده إرسال العمالة للخليج وعدد من الدول الأخرى.وفق “أخبار 24”.
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