تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي أظهر أباً وهو يعنف طفلته بضربها، حيث بدأت فرق الحماية الاجتماعية التحري والتحقيق حول الواقعة.
وأظهرت مقاطع عدة جرى تداولها اليوم الجمعة في هاشتاق “أب مدمن يعنف ابنته”، الرجل وهو يعنف الطفلة ويعاملها بقسوة، فتارة يسبها ويشتمها، وتارة أخرى يضربها غير آبه بتوسلاتها، فيما اكتفت السيدة التي وثقت تلك المقاطع والتي يُعتقد أنها أم الطفلة بمحاولة تهدئته، ولم تتدخل بعدما هددها الرجل بعدم التدخل.
وقال الناطق باسم الوزارة خالد أبا الخيل في تغريدة بحسابه بموقع “تويتر”: “تعمل وحدات وفرق الحماية الاجتماعية بالوزارة على الوصول إلى الشخص الذي ظهر في مقطع وهو يعنف طفلة، وذلك لإحالته للجهة المختصة، وحماية الطفلة”.
فيما صب متداولو المقطع جام غضبهم على الأب، مؤكدين أن التعامل لا يكون بهذا الشكل وأن هذه الطريقة قد تسبب للطفلة مشاكل نفسية يصعب علاجها، مطالبين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتوصل للأب ومحاسبته.وفق “أخبار 24”.
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