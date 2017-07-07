أعدَّ موقع “بيزنس إنسايدر” قائمة من 17 دولة، يمكن الحصول على إقامة دائمة فيها أو حتى جنسية، مقابل مبلغ معين.
وجاءت قائمة الدولة الـ17 على النحو التالي:
تايلاند
يمكنك الحصول على إقامة خاصة في تايلاند، إذا دفعت مبلغا يبدأ من 15 ألف دولار لخمسة أعوام، وتمنح هذه الإقامة للسياح تسهيلات كثيرة وصلاحيات مشابهة لتلك التي يتمتع بها المواطن التايلاندي.
لاتفيا
وإذا استثمرت مبلغ 73 ألف دولار خلال عامين؛ يمكنك الحصول على الإقامة في لاتفيا، ومن ثم بعد ذلك التقدم للحصول على الجنسية اللاتفية.
سانت لوسيا
سانت لوسيا دولة صغيرة في الكاريبي، وباستطاعتك الحصول على جواز هذه الدولة إذا تبرعت بمبلغ قدره 100 ألف دولار لصندوق الاقتصاد الوطني التابع لسانت لوسيا.
دومينيكا
تستطيع الحصول على جواز هذه الدولة بنفس الطريقة، وهي الاستثمار بمبلغ 100 ألف دولار لصندوق الاقتصاد الوطني.
مالطا
وللحصول على الجواز المالطي؛ يجب أن تدفع مبلغ 170 ألف دولار للدولة على شكل سندات حكومية على فترة خمسة أعوام.
غرينادا
ستحصل على جواز دولة غرينادا عندما تتبرع بمبلغ 200 ألف دولار لحكومة البلد.
سانت كيتس آند نيفس
تتيح الجزيرة الكاريبية فرصة الحصول على جوازها، عندما تتبرع بمبلغ 250 ألف دولار لصناعة السكر في الجزيرة.
اليونان
تسمح الحكومة اليونانية بالحصول على الإقامة في البلاد إذا استثمر الراغب في ذلك مبلغ 285 ألف دولار في العقارات هناك.
أنتيغوا آند باربودا
مشابهة لجزر الكاريبي الأخرى، عليك بالتبرع بمبلغ 250 ألف دولار لصندوق التطوير الوطني للحصول على جنسية هذه الجزيرة.
البرتغال
للحصول على “الفيزا الذهبية” في البرتغال؛ يجب شراء عقار بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار. وتسمح “الفيزا الذهبية” لغير الأوروبيين بالحصول على تصريح إقامة في البرتغال.
الولايات المتحدة
تتيح لك الولايات المتحدة الأمريكية فرصة الحصول على تصريح الإقامة مقابل الاستثمار بمبلغ 500 ألف دولار، وتتحول هذه الإقامة إلى “إقامة دائمة” للمستثمر وعائلته بعد مرور عامين على الاستثمار.
إسبانيا
شروط إسبانيا مشابهة لشروط البرتغال، حيث تتيح مدريد فرصة الحصول على “الفيزا الذهبية” لكل من يستثمر 570 ألف دولار في العقارات.
بلغاريا
تمنح بلغاريا جوازها لكل من يستثمر بمبلغ 580 ألف دولار في سندات حكومية، على مدى خمسة أعوام.
كندا
تستطيع الحصول على الإقامة الدائمة في كندا إذا استثمرت مبلغ 800 ألف دولار في كندا.
أستراليا
توفر أستراليا الإقامة الدائمة لكل من يستثمر مبلغ 1.1 مليون دولار أمريكي في مشروعات أسترالية وطنية.
قبرص
تستطيع الحصول على الجنسية القبرصية إذا ما امتلكت عقاراً بمبلغ 1.7 مليون دولار.
نيوزيلاندا
تسمح نيوزيلندا بالحصول على إقامة دائمة لكل مَن يستثمر مبلغ 2.2 مليون دولار خلال مدة ثلاث سنوات.وفق “أخبار 24”.
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