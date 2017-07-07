قال شقيق الشهيد العريف عبدالله التركي الذي استشهد أمس الخميس بحي المسورة بالعوامية، إن شقيقه استشهد قبل أن يرى مولوده الذي رزق به في نفس يوم استشهاده.
وأوضح “حمدي التركي” أن شقيقه كان قد تناول وجبه العشاء مع والده وشقيقه الآخر قبل ساعات من استشهاده، مبيناً أن شقيقه توجه لمهمته الأخيرة بديلاً لزميل له كان يشعر بالتعب والإرهاق.
وأضاف أن الشهيد (29 عاماً) متزوج منذ عامين، وكان قد رزق بمولود من قبل غير أنه توفي قبل 6 أشهر، مضيفاً أن والديه استقبلوا أنباء استشهاد ابنهم بصبر وجلد لكونه قدم نفسه فداءً لدينه ووطنه.
وكان إرهابيون استهدفوا أمس الخميس المركبة المدرعة التي كان يستقلها التركي و6 من زملائه بقوات الطوارئ، بقذيفة “آ ربي جي”، حيث استشهد التركي وأصيب زملاؤه الآخرون.وفق “أخبار 24”.
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