قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن نسبة الفاقد من المياه يتجاوز 25% على مستوى المملكة، في حين تبلغ كمية المياه المنتجة سنويا حوالي 4 مليارات متر مكعب سنويا.
وأضافت أن المملكـة تعد مـن الـدول التـي تعانـي نـدرة الميـاه، لـذا كان مـن الجديـر المحافظـة علـى الميـاه مـن الهـدر، وترشـيد الاسـتخدام .
وكشفت عن طـرح وعـرض مبـادرة خفـض الفاقـد مـن شـبكات الميـاه بوضـع خطـة خمسـية لإنشـاء وحـدات مراقبـة للميـاه المفقـودة باسـتخدام أجهـزة التحكـم وكشـف التسـربات، وذلـك بهـدف تقليـل الفاقـد مـن 25% إلى 15% خلال خمـس سـنوات أي بتوفيـر ما يعادل 40% مـن الميـاه المهـدرة والتـي تقـدر بـ400 مليـون م3 سـنويا وتوفيـر مبالـغ إنتاجهـا بمـا يزيـد عـلى مليـاري ريـال سـنويا.وفق “أخبار 24”.
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