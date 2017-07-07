أوضحت مصلحة الجمارك أن الأنظمة واللوائح الجمركية المعمول بها تنص على إعفاء كل إرسالية شخصية أو هدايا لا تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف ريال من الرسوم الجمركية.
وقالت المصلحة رداً على استفسار أحد المغردين إنه “تُعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا التي لا تزيد قيمتها عن ثلاثة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول مجلس التعاون الخليجي”.
هذا وينص نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي على أنه “تعفى من الضرائب (الرسوم) الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة، على ألاّ تكون ذات صفة تجارية، وأن تكون وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية”.وفق “أخبار 24”.
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