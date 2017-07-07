دورة النور المبين الثانية لحفظ ومراجعة القرآن الكريم فى الفترة بين 14/10 حتى 20/11 .
سوف تكون الدورة بعدة أماكن منها الجوامع الرجلية: جامع عاصم بن ثابت بحى الخزامى ، وجامع دغيم الشمرى بحى الهدا ، وجامع الشيخ ناصر العبيد بحى الفرسان ، وجامع الليث بن سعد بحى البرج، وجامع اليرموك بحى السلام.
والمراكز النسائية: مركز الشيخ ناصر العبيد بحى الفرسان ، ومركز الإتقان بحى الهدا ، ومركز التبيان بحى الخزامى.
مع العلم أن مواعيد الدورة سوف تكون من السبت إلى الخميس فى فترتى الفجر والعصر للرجال ، وفترة العصر للنساء.
للتسجيل https://goo.gl/sn5nyu
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