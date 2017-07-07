أعلن نادي الاتحاد، تجديد عقد الثلاثي عبدالرحمن الغامدي وقصي خيبري وحسين حلواني، بالإضافة إلى استمرار الكويتي فهد الأنصاري لموسم إضافي.
وجدد الثنائي خيبري وحلواني، لمدة موسمين، فيما وقع الغامدي على عقد جديد يمتد لـ 3 سنوات، بحضور أحمد كعكي نائب رئيس النادي.
كذلك جدد الأنصاري إعارته مع الاتحاد لموسم إضافي، وسط حضور رئيس النادي أنمار بن عبدالله الحائلي، ونائبه أحمد كعكي، بالإضافة إلى عبدالله جاسم وكيل أعمال اللاعب.
وتمنى رئيس الاتحاد للاعبين التوفيق خلال الفترة المقبلة مع الفريق الكروي، لتحقيق تطلعات جماهير الاتحاد في الموسم الجديد.وفق “أخبار 24”.
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