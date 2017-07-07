استطلع مجلس إدارة نادي النصر رأي إدارة النادي الأهلي المصري؛ من أجل التعاقد مع علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأفادت تقارير صحفية أن مسؤولي النصر أرسلوا فاكسًا رسميًا إلى إدارة الأهلي للتعاقد مع معلول ظهير أيسر منتخب تونس، وطلب العالمي في رسالته معرفة المطالب المالية للتخلي عن اللاعب الذي يرغب في الرحيل.
وطلب النادي الأهلي 2.5 مليون يورو؛ لبيع معلول لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الصيفية؛ حيث سبق وأن تلقى عرضًا من نادي جانجون الفرنسي للتعاقد مع اللاعب مقابل مليون يورو فقط.
ومن المنتظر أن يصل عبدالقادر الجلالي الوكيل التونسي لمعلول للقاهرة خلال الساعات القادمة من أجل بحث مستجدات العروض الخارجية في ظل رغبة موكله في خوض تجربة جديدة خارج مصر.
وانضم معلول للأهلي في الموسم الماضي قادمًا من نادي الصفاقسي التونسي بمقابل مالي يصل إلى 800 ألف يورو، وقدم مردودًا جيدًا في مباريات الفريق القاهري وكذلك مع منتخب نسور قرطاج.وفق “أخبار 24”.
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