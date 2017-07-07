سيتقلص عدد الفرق المشاركة في مجموعة الهلال السعودي بالبطولة العربية لكرة القدم التي تنطلق نهاية شهر يوليو الجاري في مدينة الإسكندرية بمصر إلى ثلاثة فرق هي الهلال نفسه والترجي التونسي ونفط العراقي في حال انسحاب المريخ السوداني بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس الخميس بتجميد نشاط المنتخبات والأندية في السودان وغياب المريخ عن المشاركة العربية.وفق “الرياض”.
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