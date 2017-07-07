يبدأ الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ،يوم بعد غد السبت تحضيراته استعدادا للموسم الكروي الجديد ،وذلك بعد أن تمتع اللاعبون بإجازتهم الرسمية.
حيث سيجري اللاعبون بدءا من السبت وحتى يوم الإثنين المقبل فحوصاً طبية،وقياسات عضلية على مجموعات مختلفة،تحت إشراف ومتابعة شركة ” بوبا العربية ” شريك النادي في قطاع التأمين والرعاية الصحية.
على أن يجري اللاعبون الدوليون ،الفحوص والقياسات الإثنين المقبل،قبيل مغادرة الفريق إلى النمسا مساء الثلاثاء المقبل،لإقامة معسكر إعدادي يستمر حتى يوم الإثنين الحادي والثلاثون من شهر يوليو الجاري.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج