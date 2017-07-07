أعلن نادي الرائد عن التعاقد مع عبدالله الشمري حارس مرمي النصر خلال فترة الإنتقالات الحالية.
ونشر الرائد عبر حسابه على تويتر أن التوقيع تم في مكتب عبد العزيز التويجري رئيس النادي بمقر النادي.
و جاء توقيع العقد مع رئيس النادي عبدالعزيز التويجري في مكتبه بمقر النادي ورحب رئيس النادي بالحارس الجديد وتمنى له التوفيق في مشواره مع الرائد مشيدًا بدور إدارة النصر.
ومن المقرر ان ينضم الشمري لصفوف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين قادمين.وفق “أخبار 24”.
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