تداولت جماهير النادي الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تُشير إلى دخول إدارة الراقي في مفاوضات مع الدولي التونسي يوسف المساكني، المحترف بصفوف فريق لخويا القطري، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأهلاوي خلال الموسم المقبل.
وطالبت الكثير من الجماهير الأهلاوية إدارة النادي بمحاولة حسم هذه الصفقة، لما يمتلكه اللاعب من إمكانات مميزة، وقدرات مهارية وفنية رائعة، مشيرة إلى أنَّ “الأهلي بتواجد المساكني سيمتلك ثنائيًا هجوميًا رائعًا مع المهاجم السوري عمر السومة”.
فيما رفض آخرون انضمام المساكني؛ بسبب ارتباطه بعقد ساري مع فريق لخويا، وتوتر العلاقات في المرحلة الراهنة مع دولة قطر، مؤكّدين أنَّ “اللاعب لم يستطع مساعدة فريقه على تحقيق البطولات”.
وكان لطفي زروق، وكيل أعمال يوسف المساكني، قد أكّد في تصريح صحافي، أنَّ اللاعب الدولي حسم بنسبة كبيرة مستقبله بالبقاء في فريق لخويا، وهو ما وضح جليًا خلال الأجواء الطيبة التي جمعت بينه وبين مسؤولي لخويا واللاعبين خلال حفل زفافه.
وأفادت تقارير صحافية بأنَّ “المساكني رفض العديد من العروض التي تلقاها للرحيل عن النادي القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وبذلك سيعود المساكني إلى التدريب مع فريق لخويا، بعد شهر العسل الذي يقضيه في مدينة كان الفرنسية”.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج