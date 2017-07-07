تغادر بعثة الفريق الأول بالأهلي، في ساعات متأخرة من مساء الخميس مدينة جدة، في طريقها إلى النمسا، لبدء المعسكر الخارجي استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.
ويترأس البعثة وليد عبدالرازق معاذ، نائب رئيس النادي، وتضم 27 لاعباً، بناءً على قرار المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف.
وأجرى الأهلي مرانه مساء امس الخميس، وشهد مناورة تكتيكية طبق خلالها اللاعبون عدداً من التعليمات الفنية للمدرب ريبروف.
كما شهد المران عودة الدوليين، الذين حصلوا على بضعة أيام للراحة، واكتفوا بتدريبات عضلية خفيفة باستثناء الثنائي تيسير الجاسم ومعتز هوساوي، حيث يقضيان برنامجاً علاجياً في دبي.وفق “أخبار 24”.
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