شيَّع أَهالي محافظة الأحساء، بعد صلاة المغرب يوم أمس الخميس، جثمان الشهيد عبدالله تريكي التركي، أحد أفراد قوات الطوارئ الخاصة، الذي استشهد أثناء أدائه واجبه الأمني بالقطيف.
وأدى المصلون صلاة الميت على الشهيد في جامع عمر بن الخطاب وسط مدينة العيون، قبل أن يُوارى جثمانه الثرى بمقبرة الطليلة على طريق العقير.
وشهد تشييع الجنازة عدد من القيادات المدنية والأمنية، ونقل وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري تعازي أمير منطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.
وكان المتحدث الأمني قد أعلن أمس الخميس استشهاد العريف التركي وإصابة ستة من زملائه، إثر تعرض دورية أمنية لهجوم إرهابي في حي المسورة بالقطيف.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج