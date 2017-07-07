تنظر محكمة ولاية بورتلاند الأمريكية اليوم الجمعة في حادثة وفاة المبتعث حسين آل حمزة دهساً بعد ترجله من سيارته أمام منزله السبت الماضي ليلاً.
وقال أحد زملاء الفقيد ويدعى محمد المزعل إن المحكمة ستستمع في جلسة مغلقة لشهادات الشهود، فيما ستعقد جلسة أخرى الأربعاء المقبل، مبيناً أن الحادث وقع بسبب سرعة المركبة التي يقودها أمريكي.
وأبان أن الشرطة أفرجت عن السائق الأمريكي في نفس يوم الحادث بدون كفالة، مضيفاً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن المحامية الموكلة من قبل سلطات الولاية للدفاع عن المبتعث بررت قرار الشرطة بالإفراج لعدم علمها بوفاة المبتعث.
وأضاف أن المحكمة كانت قد عقدت جلسة يوم الإثنين حضرتها قريبة المبتعث آل حمزة وعدد من زملائه، بحضور قائد المركبة، لافتاً إلى أن قريبة المبتعث تحدثت للمحكمة معبرة عن استغرابها لقرار الإفراج عن السائق.
وأوضح المزعل أن المحكمة أمرت باحتجاز السائق بعد أن واجهته بسجله الذي يتضمن عديدا من التهم من بينها عدم حصوله لوثيقة تأمين للمركبة، وتسجيل عدد من المخالفات المرورية بحقه، إضافة لسحب رخصة القيادة منه.
يذكر أن سفارة المملكة كلفت أحد المحامين لمتابعة قضية المبتعث آل حمزة (24 عاماً) والذي كان يتوقع تخرجه من الجامعة في العام المقبل، فيما ينتظر أن يصل جثمانه خلال يومين لتتم مواراته بمسقط رأسه بالقطيف.
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