أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات على إمكانية توفر الحل للأزمة القطرية رغم صعوبته، موضحاً أن ملخصه يتمثل في العمل الجماعي الشفاف، والصدق في التعامل، وتغيير التوجه الداعم للتحريض والتطرف والإرهاب.
وانتقد الوزير قرقاش تعامل الدوحة مع الأزمة، وقال إن “الرسائل الدبلوماسية القطرية متخبطة، والدفاع باللغة الإنجليزية يركز الآن على عدم دعمها للإخوان والنصرة، هي خطوة إيجابية أتمنى أن يتبعها التنفيذ”.
وأضاف أن “الإنكار للضرر الذي سببته السياسات القطرية للبحرين والسعودية ودوّل عربية عديدة عجيب غريب؛ مؤمرات حِيكَت وأشرطة انتشرت ودماء سُفِكت لا يمكن تجاهلها”.
وتابع قائلاً: “جاهل من يحمل أوهام الانتصارات الإعلامية وقدرة المال على التعويض عن الجار، وواهم من يعتقد أن له مكاناً في الخليج العربي وهو عدو للسعودية وسلمان”.
يشار إلى أن الدول الأربع المقاطعة لقطر أكدت في بيان لها بالأمس أن الحكومة القطرية عملت على إفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، وأن رفضها لقائمة المطالب يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة.
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