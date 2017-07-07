ألزمت إمارة منطقة جازان أصحاب قاعات الأفراح بإضافة بند يتعهد فيه المستأجر بسرعة إبلاغ الجهات المعنية حال حدوث إطلاق نار أثناء العرس.
وبّين المتحدث الرسمي لإمارة جازان علي زعلة وفقاً لـ”الوطن”، أن التوجيهات الجديدة هدفها الحد من استخدام الأسلحة الشخصية في الاحتفاء خلال حفلات الزواج، مع ضرورة الحزم مع المخالفين في استخدام الأسلحة في الأفراح وإطلاق الرصاص العشوائي، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون لحماية المواطنين.
ولفت إلى أن البند الجديد بعقود إيجار قاعات الأفراح والاستراحات ينص على أخذ التعهد اللازم على المستأجر بمسؤوليته في الإبلاغ مباشرة عند أي وجود للأسلحة أو إطلاق للنار داخل قصور الأفراح، أو في مواقع الاحتفالات والمناسبات ووضع لوحات تحذيرية تدل على منع حمل واستخدام الأسلحة بكافة أنواعها.
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