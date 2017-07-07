ألقت شرطة حائل القبض على مواطن ظهر بمقطع فيديو متداول وهو يطلق النار في مسيرة أحد الزواجات، معرقلاً حركة السير في الشارع لمرور مسيرة العريس.
وبّين الناطق الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي النجيفان أن الشرطة رصدت خلال الأيام الأخيرة عدداً من التجاوزات التي شهدتها مسيرات زواجات من بينها إغلاق الطرق وإطلاق النار للاحتفاء، لافتاً إلى أنها ضبطت أحد الأشخاص الذين ثبت ارتكابه تجاوات خلال أحد الزواجات.
ودعا النجيفان منظمي حفلات الزواجات إلى الالتزام بالقانون وعدم خروجهم عن النص حتى لا يطالهم عقوبات بالحبس والغرامات المالية الكبيرة.وفق “أخبار 24”.
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