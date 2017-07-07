أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تطبيق نظام حقوقي جديد هذا العام لحماية وضمان حقوق الحجاج من خلال حجز مبلغ يمثل ٢٠% من دخل المؤسسة لحين إغلاق عمليات الحجز والإلغاء في بوابة “المسار”، بغرض إعادة مستحقات المتراجعين عن حجوزاتهم.
وأكدت الوزارة أنها تهدف من وراء النظام الجديد إلى استخدام المبالغ المحجوزة في إعادة مستحقات المواطنين والمقيمين القائمين بإلغاء تصاريح حجهم من وزارة الداخلية إلكترونياً، وإلغاء حجوزاتهم في المسار الإلكتروني، مبينةً أن إعادة المستحقات ستتم دون الحاجة لمراجعة أي جهة أخرى، ودون تأخير.
وتوقعت أن تبلغ إجمالي قيمة هذه الضمانات خلال العام نحو ٨٦ مليون ريال، لافتةً إلى أنها ستحتفظ بتلك المبالغ في الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل لحين فسحها من لجنة النظر في المخالفات بعد انتهاء موسم الحج.
وفي سياق متصل، حددت الوزارة موعد البدء بالحجز في حملات مؤسسات خدمة حجاج الداخل وهو مطلع شهر ذو القعدة المقبل، الموافق 24 يوليو، وذلك عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.وفق “أخبار 24”.
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