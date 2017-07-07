أنقذت فرق الدفاع المدني بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق، بمشاركة طيران الأمن وفرقة من الهلال الأحمر، مواطناً يبلغ من العمر 50 عاماً، بعدما علق بمنطقة وعرة بالجبال الشاهقة الواقعة شمال الحريق وانكسرت رجله.
وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض النقيب محمد العتيبي أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ المواطن وإيصاله لمنطقة آمنة وتقديم الإسعافات الأولية له، ونقله بالطائرة لمستشفى حوطة بني تميم لتلقي العلاج اللازم، حيث يعاني من كسر في رجله.وفق “أخبار24”.
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