حذرت النيابة العامة، امس (الخميس)، من استخدام السلاح في غير الغرض المرخص له، أو حيازة ذخيرة أو سلاح دون ترخيص، مؤكدةً أنهما جريمتان تعرضان مرتكبهما للسجن.
وأوضحت أنَّ حيازة سلاح ناري فردي، أو ذخيرة، دون ترخيص، تعدُّ جريمة يعاقَب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى 18 شهرًا.
وأضافت النيابة أنَّ استعمال السلاح المرخص له في غير الغرض المرخص له، جريمة يعاقَب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة.وفق “أخبار 24”.
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