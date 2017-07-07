يستقبل طلبات المتقدمين في برامج الدبلوم الثانوي الصناعي المطور للعام التدريبي 1438-1439 عبر موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (www.tvtc.gov.sa), أو عن طريق زيارة قسم القبول والتسجيل في المعهد .
وعد مدير المعهد المهندس سمير بن عبدالله العسكر البرنامج من البرامج التدريبية الحديثة حيث حرصت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على إيجاد مسارات جديدة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في الالتحاق في برامج التدريب التقني والمهني ممن أكملوا الصف الأول الثانوي أو الثاني الثانوي في المرحلة الثانوية وفتح مسارات تدريبية لهم لاستكمال التدريب في برنامج المعاهد الصناعية الثانوية في مختلف مناطق المملكة للحصول على دبلوم المعاهد الصناعية الثانوية المطورة , إضافة إلى تطوير برنامج حاملي شهادة الكفاءة المتوسطة لتمكين الملتحقين فيه من الحصول على الدبلوم نفسه.كما أن هناك برامج خاصة لمن لم يكملوا المرحلة المتوسطة.
وبين أن شروط القبول في برامج الدبلوم الثانوي المطور تتضمن أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة إتمام الصف الأول ثانوي أو الثاني ثانوي أو شهادة الكفاءة المتوسطة ، وأن يكون لائقاً طبياً للتخصص المتقدم له ، وأن يكون متفرغاً للتدريب ، وأن لا يكون قد حصل على شهادة تدريب تقنية أو مهنية سابقة تعادل أو تفوق الشهادة المتقدم عليها , وأن يبلغ السن النظامية للعمل حال تخرجه من البرنامج التدريبي ، وان يجتاز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري .
مفيداً أن مدة التدريب بالبرنامج المطور خمسة فصول دراسية لحملة شهادة الصف الأول ثانوي والصف الثاني ثانوي ، وستة فصول تدريبية لحملة الكفاءة المتوسطة بما فيها التدريب الميداني .كما انه يمكن إعفاء المتدرب الذي يحصل على وظيفة من التدريب التعاوني ,ويحصل المتدرب المنتظم في التدريب على مكافأة شهرية مقدارها (800 ) ريال ، ويحصل الخريج على دبلوم المعهد الصناعي الثانوي المطور والمصنف من قبل وزارة الخدمة المدنية على المرتبة الخامسة ، كما تمنح للخريجين فرصة مواصلة التدريب في وأولوية القبول في الكليات التقنية والإكمال في البرامج الجامعية المتاحة.
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