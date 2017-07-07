قالت وكالة بلومبرج اليوم (الخميس) إن السعودية تدرس تأخير خططها لرفع أسعار الطاقة، المقرر رفعها تدريجيا وفق برنامج التوازن المالي التابع لرؤية 2030.
ونقلت الوكالة عن أربعة أشخاص وصفتهم بالمطلعين على الأمر، قولهم إن المملكة تدرس تأخير الرفع إلى شهر أكتوبر من العام الجاري، أو مطلع العام المقبل 2018.
وأوضحت أن المملكة تهدف من التأخير عدم تأثير رفع أسعار الطاقة سلبا على النشاط الصناعي، والاقتصادي بشكل عام.
يشار أن محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، توقع في وقت سابق رفع أسعار الطاقة نهاية العام الحالي، مؤكداً أن توقيت بدء رفع الأسعار تحكمه عدة عوامل ودراسات قبل تطبيقه.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج