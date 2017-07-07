تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة بطاقة مدنية تعود لطفلة كويتية وُلدت في نهاية شهر يونيو الماضي، وأطلق عليها والدها اسم “السعودية”.
وأكد والد الطفلة أنه اختار هذا الاسم لمولودته انطلاقاً من تقديره للمملكة ومن اعتزاز الشعب الكويتي بحكومة المملكة وحبهم لقادتها.
وأضاف والد الطفلة، بحسب “المواطن”، أنه تربطه علاقات اجتماعية مع مواطني المملكة، حيث إن أخواله سعوديون، واصفاً المملكة بفخر الإسلام والمسلمين.
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