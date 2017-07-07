قدّم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في اتصال هاتفي اليوم (الخميس) التعازي لذوي الشهيد وكيل رقيب عادل بن فالح العتيبي، الذي استشهد بيد الغدر والإرهاب أثناء تأديته مهام عمله في محافظة القطيف.
وشدد الأمير خلال مواساته لذوي الشهيد، على أن الفئة الضالة التي تمادت في غيها ينتظرها المصير المحتوم وستطالهم يد العدالة لتقتص منهم، لينالوا الجزاء الرادع على ما اقترفته أيديهم، وفق الشرع المطهر.
من جهتهم، أعرب ذوو الشهيد العتيبي عن شكرهم وامتنانهم للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مؤكدين على ثقتهم في قدرة الأجهزة الأمنية على تعقب الجناة والإطاحة بهم.وفق “أخبار 24”.
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