قال وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك إن روسيا وجّهت دعوة لشركة “أرامكو” للمشاركة في مشروع للغاز الطبيعي المسال في المنطقة القطبية الشمالية سيبدأ العمل فيه في عام 2020 بعد اكتمال عمليات بناء وحدات الإنتاج.
وأوضح الوزير الروسي، في مقابلة مع وكالة “رويترز”، أن روسيا قدمت لشركة “أرامكو” عدة خيارات متنوعة للمشاركة في المشروع بالتعاون مع شركة “نوفاتك” التي تعدّ أكبر شركة منتجة للغاز في روسيا.
كما أشاد الوزير الروسي بالتعاون القائم بين المملكة وروسيا الاتحادية في مجال الطاقة، والذي جاء على إثر اللقاءات التي جمعت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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