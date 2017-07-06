أعلنت لجنة الأعمال والمشاريع الخيرية للأمير خالد بن طلال، اليوم (الخميس)، عن مسابقة جديدة للأمير تحمل اسم نجله الوليد تحت اسم “الوليد شفاه الله وعفاه”، سيحصل الفائزون فيها على جائزة حج لبيت الله الحرام لعام 1438هـ.
وأوضحت أنه سيتم إعلان سؤال المسابقة مساء أيام الجمعة (20/13/ 27 شوال)، على أن يكون وقت السؤال من الساعة 4 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وتغلَق الإجابات الساعة 4 فجرًا.
وأبانت اللجنة أنه سوف يتم إجراء قرعة لإعلان 7 فائزين في اليوم التالي في العاشرة مساء السبت من كل أسبوع، ويحق لكل فائز اصطحاب مرافق معه، وبذلك يكون الفائزون 21 فائزا، أي 42 مستفيداً.
واشترطت المسابقة التي تستهدف المواطنين والمقيمين من داخل المملكة، ألا يكون الفائز ومرافقه قد سبق لهما الحج، وألا تتجاوز قيمة الحملة لكليهما 20 ألف ريال، ولا يحق لهما المطالبة بقيمة الجائزة نقدًا.وفق “أخبار 24”.
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