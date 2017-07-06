تراجع الأخضر السعودي إلى المركز (61) في تصنيف الفيفا للمنتخبات العالمية الصادر اليوم لشهر يوليو لعام 2017 وحصد الأخضر (601) نقطة متراجعاً عن تصنيف شهر يونيو الماضي الذي كان فيه في المركز (53).
وجاء المنتخب السعودي في المركز الخامس بين المنتخبات الآسيوية حيث تصدر المنتخبات الآسيوية منتخب إيران ثم أستراليا ثم اليابان ثم كوريا الجنوبية.
وعلى صعيد المنتخبات العالمية صعدت ألمانيا للمركز الأول ثم البرازيل ثانياً بينما جاءت الأرجنتين في المركز الثالث في التصنيف.وفق “أخبار 24”.
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