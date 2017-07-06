تحدث الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن السوري عمر خربين محترف نادي الهلال في تقرير ألقى الضوء على أبرز اللاعبين الذين تألقوا في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً.
ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي تقريراً عن أهم اللاعبين الذين برزوا في بطولة آسيا تحت 23 عاماً وأعلنوا مولد موهبتهم في تصفيات النسخ الماضية من البطولة.
ومن بين اللاعبين الذين ألقى التقرير الضوء عليهم، اللاعب عمر خربين، حيث ذكر الموقع أن خريبين شارك في نسختين من بطولة آسيا تحت 23 عاماً، حيث سجل 3 أهداف في تصفيات النسخة الأولى، في حين أنه كان أفضل هداف في تصفيات النسخة الثانية.
أما على صعيد النهائيات فلم يسجل عمر أي هدف في عمان، لكنه سجل ثلاثة أهداف في النسخة الثانية بقطر.
وأشار الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي إلى أن خربين تألق مع الهلال منذ انتقاله إليه يناير الماضي، حيث توج مع بطلا لدوري جميل وكأس خادم الحرمين الشريفين وساهم في تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.وفق “أخبار 24”.
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