أصدرت منظمة “شنجهاي رانكينج للاستشارات” تصنيفها السنوي الأكاديمي للجامعات العالمية وفقا للتخصصات لعام 2017، حيث أظهر تقدما للمملكة في التصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية العام الحالي.
وأوضح التصنيف دخول جامعتي الملك عبدالعزيز والملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” ضمن أفضل 50 جامعة عالميا.
وتشترط المنظمة التي تصدر التصنيف أن تمتلك الجامعات عددا معينا كحد أدنى من المنشورات البحثية بحسب التخصص خلال 2011-2015 للدخول في التصنيف.
واعتمد التصنيف الأخير على 52 تخصصا تتضمن فروع العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية.وفق “أخبار 24”.
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