كشف مصدر بالجوازات تفاصيل جديدة حول الرسوم الجديدة المفروضة على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة، مبيناً أن الرسوم لا تشمل المرافقين والتابعين المتواجدين بالخارج قبل صدور القرار، الذين لا يرغبون في العودة للمملكة.
وأوضح المصدر أن الوافد غير ملزم بسداد رسوم على مرافقيه الموجودين في الخارج، في حال لا يرغب في إعادتهم للمملكة، مبينة وفقاً لصحيفة “اليوم” أنه في هذه الحالة يتوجب على الوافد تسوية أوضاع هؤلاء بعد انتهاء مدة تأشيرة الخروج والعودة بشهر.
وأبانت أنه على الوافد عند مراجعة الجوازات اختيار خانة “خرج ولم يعد” حتى تتم تسوية مبالغ رسوم المقابل المالي المترتبة على المرافقين المعنيين وإسقاطها عنه.
وأوضح المصدر أنه إذا رغب الوافد في إعادة المرافقين والتابعين له في المستقبل فيجب عليه إصدار إقامات جديدة لهم.
يذكر أنه تم تطبيق رسوم المقابل المالي اعتباراً من الأول من يوليو الجاري بواقع 100 ريال عن كل مرافق أو تابع، وسترتفع إلى 200 ريال في الأول من يوليو من العام القادم 2018، وإلى 300 ريال في 2019، وإلى 400 في 2020.
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